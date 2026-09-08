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الزمالك يضع شرطين لحسم رحيل خوان بيزيرا.. 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع |خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضع شرطين لحسم رحيل خوان بيزيرا.. 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع |خاص

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
حسن العمدة

قال مصدر بنادي الزمالك إن مسؤولي القلعة البيضاء يتمسكون بشرطين أساسيين حددهما النادي بشأن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، ورغبته في الانتقال إلى أحد الأندية خارج مصر خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن الشرط الأول يتمثل في عودة اللاعب إلى القاهرة، مؤكدًا أنه لن يتم التفاوض مع أي جهة إلا في وجود الجناح البرازيلي بالقاهرة.

ويتمثل الشرط الثاني في حصول الزمالك على القيمة المالية التي حددها من قبل، والتي تصل إلى 7 ملايين دولار شاملة قيمة الانتقال وبعض الامتيازات الإضافية، إلى جانب حصول النادي على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وأكد المصدر أنه لا تفريط في أي حق من حقوق نادي الزمالك، ولا تهاون بشأن الشرطين اللذين حددهما النادي بشكل واضح وصريح منذ اليوم الأول، وفي الوقت نفسه تظل جميع الاحتمالات قائمة خلال الأيام المقبلة بشأن هذا الملف.

نادي الزمالك الزمالك خوان بيزيرا

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