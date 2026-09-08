أحمد فتوح يضع الزمالك أمام 3 خيارات بشأن مستقبله

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل جديدة بشأن موقف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب.

وأوضح شبانة أن أحمد فتوح تحدث مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بشأن مستحقاته المتأخرة وموقفه من العقد الجديد، مؤكدًا أن اللاعب طلب الحصول على مستحقاته المالية، إلى جانب مقدم عقده الجديد، مع رغبته في تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أن فتوح وضع إدارة الزمالك أمام 3 خيارات واضحة بشأن مستقبله، حيث أكد أنه لا يمانع في الحصول على عرض للرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة، بما يحقق استفادة مالية للقلعة البيضاء، كما لا يمانع في الاستمرار حتى نهاية الموسم ثم الرحيل.

وأضاف شبانة أن الخيار الثالث بالنسبة للاعب هو الاستمرار مع الزمالك وتجديد تعاقده لمدة 3 سنوات، مشددًا على أن فتوح يرغب في حسم موقف الإدارة بشكل واضح، خاصة في ظل وجود التزامات مالية لديه وحاجته لمعرفة مستقبله خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف أحمد فتوح، سواء بالاتفاق على تجديد تعاقده مع الزمالك، أو دراسة العروض المقدمة لضمه، في ظل أهمية اللاعب داخل صفوف الفريق.