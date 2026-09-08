7 رعاة و400% زيادة.. الزمالك يكشف تطورات ملف الرعاية

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن تطورات ملف الرعاية داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن النادي لديه حاليًا 7 رعاة، يضخون عائدًا يعادل 400% مما كان يحصل عليه الزمالك قبل موسمين.

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وأوضح غريب، خلال تصريحات إذاعية، أن مجلس الإدارة عندما تولى المهمة كان لدى النادي راعٍ واحد فقط، بينما وصل العدد حاليًا إلى 7 رعاة.

وأشار إلى أن 5 رعاة سيظهرون على قميص الزمالك الجديد، بينهم راعٍ على الصدر بجوار شعار شركة الملابس، وآخر في الجزء العلوي من القميص، بالإضافة إلى راعٍ خلف القميص أسفل الرقم.

وأكد مدير إدارة الإعلام بالزمالك أن هناك راعيين جديدين تم الاتفاق معهما على كافة التفاصيل، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات، على أن يتم الكشف عنهما غدًا، ليظهر قميص الزمالك الجديد بـ5 رعاة.