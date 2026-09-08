طرابزون يشارك في ترند التمنانينات بصورة لمحمد صلاح

شارك الحساب الرسمي لفريق طرابزون في تريند “ التمانينات ” بصوره ل محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب

ونشر الحساب الرسمي ل طرابزون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صوره لمحمد صلاح في التمنانينات

كما واصل محمد صلاح تألقه اللافت مع طرابزون سبور التركي، بعدما اختارته شبكة «هوسكورد» ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من بطولة الدوري التركي، عقب ظهوره بمستوى مميز خلال مواجهة جنتشلر بيرليجي.

وساهم قائد منتخب مصر في الانتصار العريض الذي حققه طرابزون سبور بخماسية نظيفة، بعدما سجل أحد أهداف المباراة من ركلة جزاء، إلى جانب صناعته هدفًا آخر، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق منذ انضمامه إلى صفوف الفريق التركي.

رقم تاريخي لصلاح في الدوري التركي

وبات محمد صلاح حديث الأرقام والإحصائيات في الدوري التركي، بعدما كشفت شبكة «أوبتا» أن النجم المصري أصبح أول لاعب أجنبي يسجل 4 أهداف خلال أول 3 مباريات يبدأها أساسيًا مع طرابزون سبور في المسابقة منذ موسم 2000-2001.

ويؤكد هذا الإنجاز الانطلاقة المميزة لصلاح مع ناديه، بعدما فرض نفسه سريعًا ضمن العناصر المؤثرة في الفريق، ونجح في الجمع بين التسجيل وصناعة الأهداف خلال ظهوره الأول في المنافسات التركية.

ويأتي وجود صلاح في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة ليعكس المستوى الذي قدمه أمام جنتشلر بيرليجي، بعدما كان أحد أبرز أسباب الانتصار الكبير الذي حققه فريقه.

وعلى صعيد آخر، أضاف محمد صلاح إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الاحترافية، بعدما وصل إلى المباراة رقم 700 مع الأندية، في مسيرة بدأت من المقاولون العرب قبل خوض رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية.

ومر قائد منتخب مصر بعدة محطات بارزة، حيث ارتدى قمصان بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وليفربول الإنجليزي، قبل أن يحط الرحال في طرابزون سبور بالدوري التركي.

ووفقًا لبيانات «ترانسفير ماركت»، خاض صلاح 700 مباراة مع الأندية السبعة، بواقع 442 مباراة مع ليفربول، و83 مع روما، و79 مع بازل، و45 مع المقاولون العرب، و26 مع فيورنتينا، و19 مع تشيلسي، و6 مباريات مع طرابزون سبور.

ويواصل صلاح بذلك إضافة أرقام جديدة إلى مسيرته، في ظل بدايته القوية مع طرابزون سبور وتطلعه لمواصلة التألق خلال منافسات الموسم الحالي.