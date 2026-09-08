الخزانة الأمريكية: إدراج 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، المؤسسات المالية الأجنبية من عقوبات حال تعاملها مع إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقالت الخزانة الأمريكية: “عقوبات على 36 هدفا بسبب دعم قطاع الطيران الإيراني، وطلبنا الإبلاغ عن شبكة المشتريات التي تدعم قطاع الطيران الإيراني”.

وأضافت الخزانة الأمريكية: “تعليق 3 تراخيص تسمح بالتحليق فوق إيران وتسمح لشركات طيران غير أمريكية بتسيير طائرات أمريكية المنشأ إلى إيران”.

وتابعت الخزانة الأمريكية: “تعليق لأجل غير مسمى ترخيصا كان يسمح بإعادة تصدير بعض الطائرات المدنية إلى إيران”.

وأكملت: "إدراج 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات".