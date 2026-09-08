قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأكيدا لـ صدى البلد.. نقابة المعلمين تكرم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير
رافضة تقابل حد.. يسرا تكشف حالة نجلاء فتحي النفسية بعد وفاة ابنتها
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يلتقطان صورة تذكارية بمعرض العلمين للطيران والفضاء
شاهد .. «إحنا مقدرين تعبكم».. محافظ الغربية يجري حوارا مع عمال النظافة في قطور
الرئيس السيسي ورئيس قبرص يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي يفتتح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026
استغل ثغرة في تطبيق للتسوق.. ضبط عاطل استولى على مشتريات بـ2 مليون جنيه
لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط
الوزراء: مصر ثاني أكبر سوق أفريقي في إضافات القدرات الشمسية المتوقعة خلال 2026
معلومات الوزراء: "شريحة الطفل" خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
شبه مجاعة.. تفاصيل أزمة غذائية يعيشها أهل غزة كل يوم
محمد سليمان عبد المالك: حالات "بنج كلي" معظمها من الواقع.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئولون في الجيش الأمريكي يبحثون خفض عدد القوات المنتشرة بالشرق الأوسط بعد حرب إيران

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن دوائر في الجيش الأمريكي والاستخبارات تبحث خفض عدد القوات والمنشآت المنتشرة بالشرق الأوسط، في حال نجحت إدارة ترامب في التوصل إلى نهاية للحرب مع إيران.

ونقلت الشبكة عن مصادر أن مسؤولين كبارا في البنتاجون يرغبون في تقليص الوجود العسكري في عدد من دول الخليج، ضمن توجه أوسع لتحميل الشركاء الإقليميين مزيدا من أعباء الدفاع. لكن المصادر شددت على عدم وجود جدول زمني واضح لإنهاء الحرب أو للتوصل إلى تسوية مع طهران.


وقالت المصادر إن المناقشات لا تزال غير رسمية ولم تصدر بشأنها أوامر مباشرة لإجراء مراجعة شاملة لانتشار القوات، لكنها تعكس استعداد مسؤولين عسكريين واستخباراتيين لاحتمال تبني إدارة ترامب سياسة تقليص الوجود الأمريكي في المنطقة بعد الحرب.

وأضافت أن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بنحو 50 ألف جندي في الشرق الأوسط، إلى جانب أصول عسكرية كبيرة تشمل حاملتي طائرات وأكثر من 12 مدمرة مزودة بصواريخ موجهة، فيما بدأ ضباط في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" العودة إلى المنطقة بعد إجلائهم خلال ذروة القتال في وقت سابق من العام.

و يدرس الجيش الأمريكي في الوقت نفسه تعزيز حماية المنشآت والقوات التي ستبقى في المنطقة، بما يشمل نقل بعض المرافق إلى مواقع تحت الأرض، تحسبا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة مشابهة لتلك التي شنتها إيران خلال الحرب، بحسب CNN.

وأفادت المصادر بأن الحرب كشفت هشاشة عدد من المنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط، بعد تعرض مواقع في البحرين وقطر والسعودية والكويت لهجمات إيرانية. وأضافت أن موقعا تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية في الرياض تعرض لدمار فعلي جراء هجوم إيراني، وفق مسؤول أمريكي وضابط استخبارات سابق.

وقال رئيس العمليات البحرية الأمريكية، الأدميرال داريل كودل، الأسبوع الماضي إن القوات لن تعود إلى البحرين، حيث المقر التقليدي للأسطول الخامس، "في أي وقت قريب".

كما يدرس مسؤولون إمكان عدم إعادة بناء بعض الأصول التي دمرت أو تضررت بشدة، في ضوء التكلفة المرتفعة لإصلاحها وإعادة تشييدها، فضلا عن بحث إبقاء بعض الأفراد والمعدات داخل الولايات المتحدة وإرسالهم إلى المنطقة لتنفيذ مهام محددة بدلا من التمركز الدائم.

الجيش الأمريكي الاستخبارات لشرق الأوسط إيران طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

بيزيرا

شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه

ترشيحاتنا

المتهمان

القبض على طالبين استعرضا بالسيارات فى حفل زفاف بشمال سيناء

الشرطة

كتب بدون ترخيص.. القبض على مدير مطبعة بالوراق

المصنع

الشرطة تداهم مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية المغشوشة بالدقهلية

بالصور

مع دخول المدارس.. أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى
.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى
.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح

أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

مش كل الجبن صحي للأطفال.. احذري هذه الأنواع في اللانش بوكس وبدائل أفضل

مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد