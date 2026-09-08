رئيس قبرص: قادرون بالتعاون مع مصر واليونان على تعزيز الأمن بالمنطقة

أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أن مصر وقبرص واليونان تمتلك القدرة على الإسهام بشكل إيجابي في تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة، في ظل ما تشهده من تحديات وتطورات متسارعة.

وقال الرئيس القبرصي، إن الدول الثلاث، من خلال اتباع نهج إيجابي، يمكنها المساهمة في خلق الظروف الملائمة لتحقيق مزيد من الأمن والتعاون، مستفيدين من أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي للدول الثلاث.

وشدد خريستودوليدس، على أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، باعتبارها إطارًا مهمًا للتنسيق والتعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتستضيف مدينة العلمين اليوم القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.