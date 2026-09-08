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الإحصاء : 14.6% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال النصف الأول من 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء : 14.6% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال النصف الأول من 2026

صادرات- صورة تعبيرية
صادرات- صورة تعبيرية
آية الجارحي

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان لتسجل 436.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 381 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 14.6% ، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 163.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 170.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 4.1 % .

وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتسجل 600 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 551.4  مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 8.8 % . 

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليونان خلال النصف الأول من عام 2026 

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 124 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 132 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 57 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 29 مليون دولار.

5. ألومنيوم ومصنوعاته  بقيمة 15 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من اليونان خلال النصف الأول من عام 2026

1. قطن  بقيمة 54 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 38 مليون دولار .

3. فواكه وأثمار  بقيمة 18 مليون دولار .

4. منتجات الصيدلة بقيمة 4 مليون دولار .

5. مجموعات سلعية أخري بقيمة 49.4 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص 600 ألف دولار خلال  نفس الفترة  .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 32.1 مليون دولار خلال العام المالي  2024 /2025 مقابل 15 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 ، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين فى مصر 5.2 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي  2023 / 2024 .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن باليونان طبقـًا لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام  2025

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