واشنطن تصعد ضد طهران.. عقوبات على 36 هدفا لدعم قطاع الطيران الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 36 جهة وهدفاً على خلفية ما قالت إنه دعم لقطاع الطيران الإيراني، في خطوة تستهدف شبكات مرتبطة بعمليات الشراء والإمداد في هذا القطاع.

وقالت الوزارة إنها أصدرت في الوقت نفسه تنبيهاً إلى المؤسسات المالية، دعت فيه إلى توخي الحذر والإبلاغ عن شبكات المشتريات التي تقدم دعماً لقطاع الطيران الإيراني، في إطار تشديد الرقابة على القنوات التي يمكن أن تستخدم لتوفير المعدات والخدمات المرتبطة به.

كما أعلنت الخزانة الأميركية تعليق ثلاثة تراخيص كانت تتيح التحليق فوق إيران، إضافة إلى تراخيص تسمح لشركات طيران غير أميركية بتشغيل طائرات أمريكية الصنع في رحلات إلى إيران.