طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

يعد طاجن سمك قشر البياض من الأطباق الشهية التي تجمع بين مذاق الأسماك والخضروات والتوابل، ويمكن تحضيره بطريقة بسيطة تمنحه نكهة مميزة مستوحاة من المطبخ الصعيدي.

وخلال برنامج «من على سفرة الصعيد» المذاع على قناة المحور، قدمت الشيف أم معاذ طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض، موضحة خطوات تنظيف السمك وإعداد التتبيلة والصوص، وصولًا إلى طريقة تسويته في الفرن.

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

لماذا اختارت الشيف أم معاذ سمك قشر البياض؟

أوضحت الشيف أم معاذ أن سمك قشر البياض من أنواع الأسماك التي يمكن إعدادها بطرق متعددة، سواء من خلال تحضيره في الطواجن أو تحميره، كما يمكن تقديمه مع صوص أبيض.

وأشارت إلى أن السمكة تتميز بكثرة اللحم وسهولة تنظيفها من الداخل، حيث توجد بها السلسلة الموجودة في الظهر، كما يمكن الحصول منها على قطع لحم مناسبة لإعداد وصفات مختلفة.

طريقة تنظيف سمك قشر البياض والتخلص من الزفارة

تبدأ طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض بتنظيف السمك جيدًا وفتحه، ثم وضعه في محلول من الماء والفلفل وعصير الليمون.

ويُترك السمك في المحلول لمدة تصل إلى ساعة، بهدف تقليل رائحة الزفارة وتحسين مذاقه قبل وضعه في التتبيلة وتجهيزه للطهي.

مكونات طاجن سمك قشر البياض:

تحتاج وصفة طاجن قشر البياض إلى مجموعة من المكونات البسيطة، وهي:

كيلو من سمك قشر البياض.

فلفل أصفر.

فلفل أحمر.

بصل مقطع إلى مكعبات.

2 حبة بطاطس.

عصير طماطم.

عصير ليمون.

كزبرة جافة.

كمون.

ملح.

زنجبيل.

عسل أبيض.

دبس رمان.

فلفل أخضر رومي.

فلفل حار.

ثوم مفروم.

زيت أو سمن حسب الرغبة.

شبت حسب الرغبة.

قراصيا وزبيب للتزيين وإضافة نكهة مختلفة.

طريقة تحضير صوص طاجن السمك:

لتحضير الصوص، توضع كمية من الزيت أو السمن في صينية أو قدر مناسب، ثم يضاف البصل المقطع أو المفروم ويقلب جيدًا حتى يبدأ لونه في التغير.

وأوضحت الشيف أم معاذ أن زيادة كمية البصل يمكن أن تمنح الوصفة مذاقًا أكثر غنى، ثم يضاف الثوم والكمون والكزبرة الجافة والملح والزنجبيل.

بعد ذلك يضاف عصير الطماطم إلى الخليط، مع

الاستمرار في التقليب حتى تتجانس مكونات الصوص.

سر تتبيلة سمك قشر البياض

تُحضّر التتبيلة باستخدام الكبة، حيث يوضع الزيت مع الفلفل الرومي الأخضر والأحمر والأصفر، بالإضافة إلى الفلفل الحار وعصير الليمون والثوم المفروم.

ثم يضاف العسل الأبيض ودبس الرمان إلى الخليط، مع وضع البهارات والكمون والشبت حسب الرغبة.

وأكدت الشيف أم معاذ أهمية عدم الإفراط في إضافة البهارات، حتى لا تطغى على النكهة الأصلية للسمك.

وأشارت إلى أن الكمون والشبت من التوابل المناسبة لوصفات السمك، كما يمكن استخدام عصير الليمون بدلًا من الخل في التتبيلة.

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

تتبيل السمك قبل الطهي

يمكن تجهيز خلطة السمك مسبقًا، ويفضل تحضيرها قبل الطهي بيوم لمنح المكونات وقتًا كافيًا للتداخل مع السمك.

يوضع السمك داخل التتبيلة مع الحرص على وصولها إلى جميع أجزائه، ثم يصبح جاهزًا لوضعه داخل الطاجن.

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن:

بعد تجهيز الصوص، يوضع جزء منه في قاع الطاجن، ثم تضاف البطاطس المقطعة، مع إمكانية الاستغناء عنها حسب الرغبة.

يوضع سمك قشر البياض فوق الخلطة دون الحاجة إلى تحميره مسبقًا، ثم يضاف باقي الصوص فوق السمك حتى يتشرب النكهات أثناء التسوية.

ويمكن إضافة القراصيا والزبيب إلى الطاجن للحصول على مذاق مختلف، ثم يُغطى الطاجن بإحكام باستخدام ورق الفويل أو السلوفان المناسب للاستخدام في الطهي.

يدخل الطاجن إلى الفرن حتى ينضج السمك، وتستغرق عملية التسوية وفق الطريقة التي قدمتها الشيف أم معاذ نحو 20 إلى 30 دقيقة، مع مراعاة اختلاف درجة حرارة الأفران وحجم قطع السمك.

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

طريقة تقديم طاجن سمك قشر البياض

بعد اكتمال النضج، يقدم طاجن سمك قشر البياض ساخنًا، ويمكن تقديمه مع الأرز أو الخبز والسلطات حسب الرغبة.

وتتميز الوصفة بتداخل نكهة السمك مع الطماطم والبصل والفلفل والليمون ودبس الرمان، إلى جانب التوابل المستخدمة، لتقديم طبق بطابع صعيدي مميز.