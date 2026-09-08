القبض على 3 عاملين بجراج عطلوا حركة المرور بالدقي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من العاملين بأحد الجراجات الكائنة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة لقيامهم بإيقاف السيارات بالطريق مما تسبب فى تعطيل الحركة المرورية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشقاء "عاملين بالجراج المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الأقصر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتاريخ 6 / الجارى لخلاف بينهم وبعض قائدى السيارات المارة حال نقلهم عدد من السيارات بالشارع محل الواقعة مما تسبب فى تعطيل الحركة المرورية لفترة وجيزة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





