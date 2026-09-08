السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية أعيان مدنية واقتصادية في (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران) نتج عنها إصابة ثلاثة وسبعين مدنياً من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار المليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.



وتجدد المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه هذه المليشيا في تهديد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.

وتؤكد المملكة حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وتحذر المملكة من مغبة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، وتؤكد على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك المليشيا، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية.

كما تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024).