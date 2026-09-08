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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يتخطى حاجز الـ 6000 جنيه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

تشهد حركة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات في الأسواق، إلا أنه مع انتظام حركة البيع والشراء تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم، سواء بالزيادة أو التراجع، حيث تشهد أسعار الذهب خلال هذه الفترة حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

سعر الذهب في مصر

وبشكل عام، تشهد أسعار الذهب ارتفاعا في قيمتها منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن، فيما استقرت الأسعار اليوم الثلاثاء عند آخر مستويات تم تسجيلها أمس الاثنين خلال التعاملات.

 

وقد جاءت الأسعار وفق آخر تحديث بسوق الصاغة كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 7200 جنيه.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6300 جنيه.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4200 جنيه.

وبلغ سعر الأوقية نحو 2239.45 دولار.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الذهب سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم

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