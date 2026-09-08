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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عوض: دعم الشراكة مع القومي للأمومة لتعزيز منظومة حماية الطفل بالمحافظات

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً مع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال دعم وحماية الأطفال بالمحافظات، وتطوير الخدمات المقدمة لهم من خلال وحدات حماية الطفل.

جاء ذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي العلاقات الدولية والتعاون الدولي والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس والمهندسة شاهيناز شتا مدير برنامج حماية الطفل وصبرى عثمان مدير عام خط نجدة الطفل وعدد من القيادات فى الوزارة والمجلس .

دعم وحماية الأطفال بالمحافظات

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء الدور المحوري للوزارة في دعم وتنسيق جهود المحافظات وتوطين السياسات والبرامج الوطنية على المستوى المحلي، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول خدمات الحماية والرعاية إلى الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا ، مشددة على أهمية تعاون المحافظات مع المجلس القومي للأمومة والطفولة وتقديم كل الدعم لوحدات حماية الطفل ورفع الوعى بتلك الوحدات .

رصد احتياجات الأطفال والتحديات التي تواجههم

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المحافظات تمثل الذراع التنفيذية للوزارة على المستوى المحلي، بما يتيح رصد احتياجات الأطفال والتحديات التي تواجههم، وتعزيز الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أهمية تكامل الإمكانات التنفيذية للمحافظات مع الخبرات الفنية والتخصصية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تدعم هذا الدور من خلال الوحدة المركزية للمشروع ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة في مجال حماية الطفل بالمحافظات، والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

سحر السنباطي رئيس المجلي القومي للأمومة والطفولة  

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في توطين وتنفيذ برامج حماية ورعاية الأطفال على المستوى المحلي، مشيرة إلى دور المجلس في تقديم الدعم الفني، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، ودعم آليات الرصد والإحالة والتدخل، والتعريف بخدمات حماية الطفل، وفي مقدمتها خدمة «نجدة الطفل».

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديرها للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مؤكدة أن الشراكة والتنسيق بين المجلس والوزارة من شأنهما أن يسهما في تحقيق نتائج ملموسة في مجال دعم وحماية منظومة حماية الطفل الوطنية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأطفال.

تعزيز التنسيق والتكامل بين وحدات حماية الطفل بالمحافظات وفروع المجلس 

وأشارت إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وحدات حماية الطفل بالمحافظات وفروع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار ومنع الازدواجية، مؤكدة أن وحدات ولجان حماية الطفل تمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة حماية الطفل، وأن المجلس عمل على مدار سنوات على مأسسة هذه المنظومة ودعم وتطوير لجان ووحدات الحماية بالمحافظات،  لافتة إلى أن المجلس يعمل حاليًا على تطوير نظام المعلومات الخاص بالإدارة العامة لنجدة الطفل، بما يتيح تعزيز المتابعة والتنسيق مع المحافظات بشأن الشكاوى والبلاغات الواردة، ويسهم في سرعة الاستجابة والتعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر.

وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون، من بينها الترويج لخدمة «نجدة الطفل» بالمحافظات، ورفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفل من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتنظيم برامج تدريبية لمديري وحدات حماية الطفل بالمحافظات لبناء القدرات وتأهيل وتدريب مديري الوحدات، وتعزيز التوسع فى حملات التوعية بسياسات حقوق الطفل إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات وتطوير آليات الرصد والتدخل المبكر والتعامل مع احتياجات الأطفال والفئات الأكثر احتياجاً من خلال منصة تفاعلية لتتبع التدخلات مع الشكاوى الواردة للانتهاء منها على مستوي المحافظات.

كما ناقش الجانبان تطوير منصة تفاعلية لمتابعة الشكاوى والتدخلات على مستوى المحافظات، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتحسين كفاءة منظومة الحماية، مع الاستفادة من نتائج الرصد والتقييم في تحديد أولويات التدخل وبناء القدرات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ووضع آليات تنفيذية واضحة للشراكة، بما يعزز توطين منظومة حماية الطفل بالمحافظات، وتكامل الأدوار بين الوزارة والمجلس، ودعم جهود الدولة المصرية في حماية ورعاية الأطفال.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة المجلس القومي للأمومة والطفولة حماية الطفل المحافظات

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