قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة
الهباش لصدى البلد: أكبر تحدي يواجه الشعب الفلسطيني هو الاحتلال.. وأكثر من 2700 أسرة فنيت تماما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هند رجب تلاحق وزير الخارجية الإسرائيلي في سلوفينيا بتهمة الإبادة الجماعية

الطفلة هند رجب التي قتلت غدرا وتسمت مؤسسة باسمها
الطفلة هند رجب التي قتلت غدرا وتسمت مؤسسة باسمها
محمد على

قالت وسائل إعلام عبرية إنه بسبب الجرائم وحرب الإبادة في غزة فسيتم ملاحقة وزير  الخارجية الإسرائيلي جدعون “ساعر”.

وذكرت أنه بسبب جرائم حرب وإبادة جماعية؛ قدمت مؤسسة هند رجب، المناهضة "لإسرائيل"، شكوى جنائية إلى الشرطة السلوفينية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون "ساعر"، قبيل زيارته للدولة بعد غد.

وقالت المؤسسة في بيان إنها تقدمت بالشكوى إلى مكتب المدعي العام في منطقة “ليوبليانا” ضد “ساعر”، بسبب “جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية وتعذيب ارتُكبت خلال الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها إسرائيل في غزة”.

وأضافت أن الشكوى تستند إلى تحقيق أجرته المؤسسة “يوثق دور “ساعر” في صياغة السياسات التي أدت إلى هجمات إسرائيلية ممنهجة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في غزة، والدفاع عنها علنًا”.

وأوضحت أن الشكوى تأتي قبيل زيارة “ساعر” إلى “ليوبليانا” الأربعاء والخميس، لافتتاح السفارة الإسرائيلية في “سلوفينيا”.

وأشارت المؤسسة إلى أن “ساعر” عضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، المسؤول عن اتخاذ القرارات والإشراف على سير العمليات العسكرية في غزة.

وبهذه الصفة، لعب “ساعر” دورًا رئيسيًا في صياغة واعتماد والدفاع علنًا عن السياسات المذكورة في الشكوى، وفق البيان.

ومطلع 2023، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تشكيل “الكابينت” برئاسة “بنيامين نتنياهو”، وعضوية وزراء من الائتلاف الحكومي، ويتولى المجلس صياغة وتنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بـ”الأمن القومي” الإسرائيلي، بما في ذلك قرار السلم والحرب.

وقالت مؤسسة هند رجب إنه وفق الأدلة التي جمعتها، يمكن تحميل “جدعون ساعر” المسؤولية الجنائية عن الهجمات على مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة خلال الفترة بين 8 أكتوبر و27 ديسمبر 2024.

وأضافت أن “ساعر” مسؤول عن اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، في 27 ديسمبر 2024، واستمرار احتجازه التعسفي وتعرضه للتعذيب.

وقالت المؤسسة إن “ساعر” مسؤول عن الاحتلال غير القانوني لقطاع غزة وتدميره، والتهجير الجماعي، وافتعال أزمة إنسانية من خلال فرض حصار يمنع دخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية.

المدعي العام جدعون ساعر هند رجب الطفلة الشهيدة هند رجب مؤسسة هند رجب سلوفينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بالصور

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

بالحمالات.. رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد