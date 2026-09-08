هند رجب تلاحق وزير الخارجية الإسرائيلي في سلوفينيا بتهمة الإبادة الجماعية

قالت وسائل إعلام عبرية إنه بسبب الجرائم وحرب الإبادة في غزة فسيتم ملاحقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون “ساعر”.

وذكرت أنه بسبب جرائم حرب وإبادة جماعية؛ قدمت مؤسسة هند رجب، المناهضة "لإسرائيل"، شكوى جنائية إلى الشرطة السلوفينية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون "ساعر"، قبيل زيارته للدولة بعد غد.

وقالت المؤسسة في بيان إنها تقدمت بالشكوى إلى مكتب المدعي العام في منطقة “ليوبليانا” ضد “ساعر”، بسبب “جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية وتعذيب ارتُكبت خلال الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها إسرائيل في غزة”.

وأضافت أن الشكوى تستند إلى تحقيق أجرته المؤسسة “يوثق دور “ساعر” في صياغة السياسات التي أدت إلى هجمات إسرائيلية ممنهجة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في غزة، والدفاع عنها علنًا”.

وأوضحت أن الشكوى تأتي قبيل زيارة “ساعر” إلى “ليوبليانا” الأربعاء والخميس، لافتتاح السفارة الإسرائيلية في “سلوفينيا”.

وأشارت المؤسسة إلى أن “ساعر” عضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، المسؤول عن اتخاذ القرارات والإشراف على سير العمليات العسكرية في غزة.

وبهذه الصفة، لعب “ساعر” دورًا رئيسيًا في صياغة واعتماد والدفاع علنًا عن السياسات المذكورة في الشكوى، وفق البيان.

ومطلع 2023، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تشكيل “الكابينت” برئاسة “بنيامين نتنياهو”، وعضوية وزراء من الائتلاف الحكومي، ويتولى المجلس صياغة وتنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بـ”الأمن القومي” الإسرائيلي، بما في ذلك قرار السلم والحرب.

وقالت مؤسسة هند رجب إنه وفق الأدلة التي جمعتها، يمكن تحميل “جدعون ساعر” المسؤولية الجنائية عن الهجمات على مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة خلال الفترة بين 8 أكتوبر و27 ديسمبر 2024.

وأضافت أن “ساعر” مسؤول عن اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، في 27 ديسمبر 2024، واستمرار احتجازه التعسفي وتعرضه للتعذيب.

وقالت المؤسسة إن “ساعر” مسؤول عن الاحتلال غير القانوني لقطاع غزة وتدميره، والتهجير الجماعي، وافتعال أزمة إنسانية من خلال فرض حصار يمنع دخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية.