بالأسماء.. وزراء الخارجية العرب يقرون تعيين 3 أمناء عامين مساعدين

وافق وزراء الخارجية العرب، خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على تعيين ثلاثة أمناء عامين مساعدين للجامعة العربية لمدة خمس سنوات، وهم السفير شريف كامل، أمينا عاما مساعدا مرشح مصر، والسفير بدر الدين علي الجعيفري، أمينا عاما مساعدا مرشح السودان، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، أمينا عاما مساعدا مرشح البحرين.

كما وافق الوزراء على تجديد تعيين السفير حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد المرشح من العراق، والسفير محند لعجوزي، الأمين العام المساعد المرشح من الجزائر، لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

تعيين 3 أمناء عامين مساعدين

وتأتي التعيينات والتجديدات الجديدة في إطار استكمال هيكل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتعزيز قدراتها على أداء مهامها خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع بدء الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي تنفيذ رؤيته لتطوير أداء الجامعة ومؤسساتها وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.

وشهدت الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مناقشات حول عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب التطورات في عدد من الدول العربية والأزمات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار العربي.

كما بحث الوزراء عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، بما يدعم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.