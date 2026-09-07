شافت أصعب أيام حياتها.. هبة كامل تكشف تفاصيل مرضها وهذه أهم أعراضه

كشفت الفنانة هبة كامل ، مؤخرا، أن أصعب فترة فى حياتها كانت خلال إصابتها بأورام المرارة حيث أثر عليها صحيا واجتماعيا.

وأوضحت هبة كامل أن مرضها كشف لها حقيقة من حولها فهناك غرباء وقفوا بجانبها وأصدقاء تخلوا عنها وكما وجدت الدعم من جمورها الذي ظل يذكرها بالدعاء خلال هذه المرحلة الصعبة.

تأقلت الفنانة هبة كامل فى العديد من الأعمال الفنية فى حقبة التسعينات حيث كان أبرزها مسلسل ساكن قصادى ومسلسل يوميات ونيس كما شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الحديثة مثل حرب أطاليا و7 ورقات كوتشينة.

ووفقا لما جاء فى موقع “كيلافند كلينك ” نكشف لكم أهم المعلومات عن سرطان المرارة وأبرز أعراضه.



ما هو سرطان المرارة



سرطان المرارة يتشكل في الجزء السفلي الأيمن من المرارة كما أن موقعها في عمق الجسم وتحت الكبد قد يجعل من الصعب اكتشاف السرطان الذي ينمو هناك.



يبدأ سرطان المرارة في المرارة نفسها، وهي العضو الكمثري الشكل الموجود في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الكبد مباشرةً وتخزن المرارة سائلاً يُسمى الصفراء، وهو يساعد على هضم الدهون، ثم تُفرزه كما يبدأ المرض في الطبقة الداخلية للمرارة، ومن ثم ينتشر إلى الخارج.

قد يصعب اكتشاف هذه الحالة في مراحلها المبكرة لأنها غالباً لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متقدمة وعند ظهور الأعراض، تكون مشابهة لتلك التي تظهر في حالات التهاب المرارة الأقل خطورة وفي الواقع، غالباً ما يكتشف الأطباء السرطان بالصدفة بعد إجراء جراحة المرارة لعلاج حصى المرارة.

غالباً ما يكون علاج سرطان المرارة صعباً لأن التشخيص والعلاج عادةً ما يتأخران في مراحل المرض ومع ذلك، فإن فرص الشفاء تعتمد على العديد من العوامل الخاصة بكل مريض، بما في ذلك صحته العامة ومدى احتمالية نجاح الجراحة في استئصال الورم السرطاني بالكامل.





أعراض سرطان المرارة



تتشابه الأعراض الأولى مع أمراض المرارة الشائعة ومن السهل الخلط بين هذه الأعراض وحصى المرارة، وتشمل ما يلي:

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

إنقاص الوزن بدون بذل جهد

الغثيان والقيء

اصفرار الجلد وبياض العينين

كتلة أو ورم في البطن