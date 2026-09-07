متحدث الصحة يكشف تفاصيل قرار تنظيم تجديد تراخيص مزاولة مهنة للأطباء

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل القرار الجديد لوزارة الصحة لتنظيم تجديد تراخيص مزاولة مهنة للأطباء.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، إن هذا الأمر في إطار حرص الدولة على الارتقاء المستمر بمستوى الممارسة الطبية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان مواكبة الكوادر الطبية لأحدث المستجدات العلمية والمهنية.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن القرار يأتي في إطار توجه متكامل لتطوير منظومة ممارسة المهن الطبية، بما يضمن استمرار حصول الأطباء على فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني المستمر، وبما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، ويعزز من كفاءة مقدم الخدمة الصحية وسلامة المرضى.