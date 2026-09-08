انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الأحد 13 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحل الشمالية بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 34 و35 درجة، في حين تتراوح درجات الحرارة على شمال الصعيد بين 35 و37 درجة مئوية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، وحارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية ونشاط للرياح

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وذلك خلال الفترة من الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الأحد 13 سبتمبر، وتشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 سبتمبر 2026

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 34 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 سبتمبر 2026

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 سبتمبر 2026

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 سبتمبر 2026

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 34 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 سبتمبر 2026

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

* السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 34 درجة.

* شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

* جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة