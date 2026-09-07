الأرصاد الجوية: الطقس غدا شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 مئوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الثلاثاء، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية نهارا، ومعتدلا إلى مائل للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربةعلى مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالتي البحرين المتوسط والأحمر، بنوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

ويتوقع الخبراء ان تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الجديدة 37 24

6 اكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 36 25

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 23

بلطيم 35 24

المنصورة 37 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 23

طنطا 35 23

دمياط 34 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

كاترين 31 18

الطور 36 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

الاسكندرية 32 24

العلمين 32 25

مطروح 31 23

السلوم 33 22

سيوة 37 22

رأس غارب 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 38 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 38 28

أبرق 37 27

جبل علبة 36 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 37 23

بني سويف 38 22

المنيا 39 22

أسيوط 39 23

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 27

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 40 27

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 45 33

الرياض 43 30

المنامة 43 35

أبوظبى 44 32

الدوحة 44 35

الكويت 45 31

دمشق 36 19

بيروت 31 27

عمان 33 20

القدس 31 21

غزة 32 24

بغداد 43 28

مسقط 36 21

صنعاء 29 15

الخرطوم 41 30

طرابلس 32 24

تونس 37 24

الجزائر 28 21

الرباط 30 20



درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 11

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 34 24

نيودلهى 35 27

جاكرتا 34 24

بكين 26 15

كوالالمبور 35 25

طوكيو 30 26

أثينا 31 20

روما 34 21

باريس 22 12

مدريد 35 20

برلين 25 15

لندن 23 14

مونتريال 22 14

موسكو 16 05

نيويورك 26 17

واشنطن 28 18

نواكشوط 34 27

أديس أبابا 22 13