وفاء مكي تصدم الجمهور: ديدان داخل وجبة دليفري وابني دخل في حالة انهيار

كشفت الفنانة وفاء مكي عن واقعة صادمة تعرضت لها أثناء طلب وجبة طعام «دليفري» من أحد المطاعم الشهيرة، مؤكدة أنها فوجئت بوجود ديدان داخل الطعام الذي طلبته لها ولابنها.

وقالت وفاء مكي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن نجلها اكتشف وجود الديدان داخل الوجبة، ما تسبب في إصابته بحالة من الانهيار والاشمئزاز، مؤكدة أنه قام بالتقيؤ عقب رؤيته الديدان الموجودة داخل وجبة الطعام.

وتابعت أنها قامت بفحص الوجبة بنفسها، لتكتشف وجود دودة سوداء داخل الطعام بحجم عقلة الإصبع، الأمر الذي دفعها إلى التواصل سريعًا مع إدارة المطعم لمعرفة حقيقة ما حدث واتخاذ موقف تجاه الواقعة.

وتابعت وفاء مكي أنه بعد أن تواصلت مع المطعم طلب الحصول على الوجبة التي تحتوي على الديدان، مع عرض إحضار وجبة أخرى بديلة، إلا أنها رفضت هذا الأمر، مؤكدة أنها لم تعتبره حلًا مناسبًا لما تعرضت له هي ونجلها.

وأشارت إلى أنها توجهت على الفور لتحرير محضر بالواقعة، مؤكدة أنها احتفظت بالطعام باعتباره دليلًا وإثباتًا على ما حدث، لحين عرضه على الجهات المختصة وفحصه بشكل رسمي.

وأكدت الفنانة أن ما حدث يمثل إهمالًا وتسيبًا، خاصة أن الأمر يتعلق بسلامة وصحة المستهلكين، مشددة على ضرورة التعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية.

تنتظر نتائج التحقيقات

وأكدت وفاء مكي حديثها بالتأكيد على ثقتها في القانون والقضاء المصري، موضحة أنها تنتظر نتائج التحقيقات والفحوص الرسمية لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.