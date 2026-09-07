روسيا تؤكد دعمها الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، دعم روسيا الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الروسي، جيورجي بوريسينكو، اليوم الإثنين، السفير اللبناني لدى روسيا، بشير صالح عزام، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الروسية، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب البيان، أكد الجانب الروسي مجدداً دعمه الثابت لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها، وتم التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وتهيئة الظروف اللازمة لحل سياسي ودبلوماسي للنزاع في لبنان.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانبين ناقشا الوضع في الشرق الأوسط وتطوير العلاقات الروسية اللبنانية الودية تاريخياً.