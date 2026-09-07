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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم جنوب سيناء: وصول الكتب لجميع المدارس.. وبدء الدراسة تدريجيًا لمنع التكدس

تعليم جنوب سيناء
تعليم جنوب سيناء
أ ش أ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بدء الدراسة تدريجياً بمختلف مدارس المحافظة اعتباراً من الأحد المقبل 13 سبتمبر؛ وفقاً لمقترح بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 بهدف منع التكدس وتحقيق انطلاقة منظمة للعملية التعليمية.

وأوضح بيان أصدرته المديرية، اليوم الاثنين، أن بدء الدراسة تدريجياً يأتي وفق جدول زمني محدد للصفوف الدراسية، حيث تبدأ يوم الأحد 13 سبتمبر لطلاب الصف الأول بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى جانب أطفال المستوى الأول برياض الأطفال (KG1)، على أن تستكمل باقي الصفوف حضورها تباعاً خلال الأيام التالية حتى تكتمل المنظومة يوم الأربعاء 16 سبتمبر لتشمل كافة المراحل التعليمية.

وأشار البيان إلى وصول الكتب المدرسية إلى جميع مدارس المحافظة، وبدء الطلاب في استلامها دون فرض أي قيود أو اشتراطات، مناشداً أولياء الأمور التعاون مع الإدارات المدرسية والالتزام بالتعليمات المنظمة لعملية الاستلام.

وأكدت مدير المديرية الدكتورة وفاء رضا، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع القيادات التعليمية، والعمل بروح الفريق؛ لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد، بما يسهم في تحقيق مصلحة الطلاب والارتقاء بجودة العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة. 

مديرية التربية والتعليم جنوب سيناء الدراسة

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