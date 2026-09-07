إشارات خادشة للحياء.. القبض على سائق توك توك بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة «توك توك» بالسير برعونة، وأداء حركات استعراضية، والتلويح بإشارات خادشة للحياء لقائد سيارة حال سيرهما بأحد الطرق في الجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط مركبة «التوك توك» الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها دون لوحات معدنية، وضبط قائدها، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ أول الشهر الجاري على النحو المشار إليه، حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة حلوان؛ لخلاف بينه وبين قائد السيارة حول أولوية المرور.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المركبة، واتخذت الإجراءات القانونية.