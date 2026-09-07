إصابة شابين في انقلاب دراجة نارية على طريق إبشواي أبو جنشو بالفيوم

أصيب شابان مساء اليوم إثر انقلاب دراجة نارية موتوسيكل على طريق إبشواي أبو جنشو بمنطقة عزبة الشيخ محمود التابعة لمحافظة الفيوم وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهما إلى المستشفى.



نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي العام

جرى نقل المصابين وهما محمد عبدالباسط وطاهر أبو زيد من أبناء عزبة الهشاترة التابعة لقرية قصر الجبالي إلى مستشفى إبشواي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة بعد إصابتهما في الحادث.



الإجراءات القانونية

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على أسباب وقوع حادث انقلاب الدراجة النارية على طريق إبشواي أبو جنشو بمنطقة عزبة الشيخ محمود حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهما إلى المستشفى عقب وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الرعاية اللازمة لهما.