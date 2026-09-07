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مليشيا الحوثي تعاود استهداف المخا بصاروخ بالستي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مليشيا الحوثي تعاود استهداف المخا بصاروخ بالستي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

جددت مليشيا الحوثي استهدافها للمناطق الساحلية في اليمن، وسط معارك واسعة تخوضها القوات الحكومية في عدة جبهات أسفرت عن تقدم ميداني وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيا.

قصف صاروخي على المخا والخوخة

وأعلن الإعلام العسكري للقوات الحكومية اليمنية أن مليشيا الحوثي الإرهابية عاودت استهداف ميناء المخا ومناطق جنوب الخوخة بصواريخ بالستية.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي بحجم الخسائر الناجمة عن القصف.

طارق صالح: أفشلنا مخطط الحرس الثوري للسيطرة على باب المندب

قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية الفريق طارق صالح، إن القوات المشتركة "كسرت مخطط الحرس الثوري الإيراني الذي كان يتطلع لإعلان باب المندب مسرحاً إيرانياً".

وأكد أن التصدي للميليشيا في الساحل الغربي أفشل مشروعها الرامي إلى تهديد الملاحة الدولية.

تحذيرات عسكرية للمواطنين في 3 محافظات

وحذرت القوات المسلحة اليمنية المواطنين من استخدام عدد من الطرق والمحاور في محافظات مأرب والبيضاء والجوف، بالتزامن مع سير العمليات العسكرية في تلك المناطق.

ودعت إلى توخي الحيطة والالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية والعسكرية.

معارك عنيفة في تعز والجوف وخسائر في صفوف الحوثي

وأفاد الإعلام العسكري بأن الاشتباكات مستمرة على أشدها في منطقة "نقيل الكورة" بمديرية الكدحة غربي تعز، مؤكداً أن المليشيا تكبدت خسائر فادحة، وفشلت محاولاتها لاستعادة مواقع خسرتها.

وأعلنت القوات المسلحة دحر عناصر الحوثي وإحكام السيطرة على "نقيل وجبل الكورة" في جبهة الكدحة.

وفي محافظة الجوف، أكدت القوات المسلحة أنها تخوض معارك واسعة وسط انكسارات متتالية وتقهقر ملحوظ في صفوف المليشيا.

من جهة أخرى، أفاد مصدر محلي بإصابة امرأة وابنتها جراء قصف نفذته مليشيا الحوثي استهدف حي الروضة داخل مدينة تعز.

اليمن الحوثي المخا

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