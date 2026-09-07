محافظ القاهرة: حصر الأماكن الفارغة لإضافة مسطحات خضراء والحفاظ على الحدائق التاريخية

قال إبراهيم صابر محافظ القاهرة: "عقدنا اجتماعا مع رئيس الوزراء؛ لوضع آليات لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لتخضير القاهرة".

وتابع إبراهيم صابرفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “ستكون هناك مكاتب استشارية متخصصة في الزراعات؛ للتعرف على كيفية تخضير القاهرة بشكل علمي”.

وأكمل إبراهيم صابر: “سيتم حصر الأماكن الفارغة التي سيتم إضافة مسطحات خضراء فيها بالقاهرة”، مضيفا: "خلال الفترة الماضية كانت هناك جهود يتم بذلها من جانب الدولة لتشجير المحاور الجديدة التي يتم تنفيذها".

وأشار إبراهيم صابر، إلى أن المحور البديل لكوبري السيدة عائشة تم إضافة مسطحات خضراء جديدة فيه، وتم الحفاظ على حدائق تاريخية مثل حديقة الأندلس والأزبكية، وسيتم افتتاحهما قريبا".