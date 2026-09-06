عمرو أديب: نرفض تهجير أهالي غزة.. ومفيش مصري شريف يقبل التفريط في شبر من أرض الوطن

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر لن تقبل بتهجير أهالي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن الحالات التي عبرت إلى مصر كانت في إطار الحالات الإنسانية والمصابين.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: «مفيش مصري شريف هيقبل التفريط في أي شبر لمصر»، مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وانتقد أديب إدعاءات يروجها أحد الإعلاميين المصريين المقيمين بالخارج، خلال لقاء مع شخص آخر، بشأن وجود مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، معتبرًا أن هذه التصريحات «ادعاءات كاذبة» ولا تستند إلى الحقيقة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية كانت موجودة على الحدود، مؤكدًا أن مصر تعاملت مع الأمر بما يحافظ على أمنها القومي ويرفض أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الأراضي المصرية.

مصر تتمسك بموقفها الداعم للشعب الفلسطيني

وشدد أديب على أن مصر تتمسك بموقفها الداعم للشعب الفلسطيني، مؤكدًا: «مصر مع سيادة ووحدة الشعب الفلسطيني»، ورافضة لأي ترتيبات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم في أرضهم.

