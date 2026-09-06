اتحاد اليد: فريق فتيات 2018 بنادي الصيد هزم الأهلي وسموحة

شف الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية عن فوز فريق كرة اليد فتيات مواليد 2018 بنادي الصيد على فريقي الأهلي وسموحة، في المباريات التي أقيمت ضمن فعاليات البطولة الصيفية للتميز البارز، المقامة حاليا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

فريق كرة اليد فتيات مواليد 2018

وقال مدرب الفريق، بلال محمد، إن التدريبات للمباريات جرت على قدم وساق، وتكللت بالفوز ضمن مباريات البطولة.

ولفت إلى تجهيز اللاعبات من أجل المنافسة بقوة؛ كان هدفا أسمى للفريق وإدارته، موضحا أن المباريات جرت وسط أجواء مليئة بالحماس والمنافسة والروح الرياضية.

ويتكون فريق كرة اليد مواليد 2018 بنادي الصيد من: هاجر محمد قرمزو، غالية محمود السداوي، أمينة مصطفى أشكرو، زينة عمر سيد، ليلي شادي محمد، لينا محمد صلاح، ليان هاشم حسين، ليلى أحمد رمضان، يمني عبدالرحمن، سدرة محمد الدالي، ندى محمود عمر، زينة خالد دغيم، رفيدة محمد حسني، آسيا علي صلاح.