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مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

لقطات من الحادث
لقطات من الحادث
أمنية رشاد الجلوي

شهدت منطقة الجموم بمحافظة مكة المكرمة في السعودية حادثًا مروريًا لحافلة كانت تقل مجموعة من المعتمرين المصريين أثناء توجههم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة مصريين وإصابة عدد آخر من الركاب.

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وكان المعتمرون قد غادروا المدينة المنورة في طريقهم إلى مكة، بعدما أحرموا من منطقة آبار علي، إلا أن رحلتهم لم تكتمل، إثر تعرض الحافلة لحادث مروري في محافظة الجموم قبل الوصول إلى مكة المكرمة.

الأمن السعودي يكشف ملابسات الحادث

 

من جانبه أعلن الأمن العام السعودي أن أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة باشر حادثًا مروريًا في محافظة الجموم، موضحًا أن الحادث وقع إثر اصطدام حافلة لنقل الركاب بمركبتين.

وأكدت الجهات الأمنية مباشرة الفرق المختصة للحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، فيما بدأت الجهات المعنية التحقيق في ملابساته.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 مصريين

في البداية، أفادت إفادات قنصلية أولية بوفاة معتمرين مصريين اثنين وإصابة 26 آخرين، وفق تصريحات مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير حداد الجوهري، الذي أكد أن القنصلية المصرية في جدة أرسلت فريقًا قانونيًا إلى موقع الحادث والمستشفيات التي نُقل إليها المصابون لحصر أعداد الضحايا ومتابعة أوضاعهم.

لكن مع تطور عمليات الحصر والمتابعة، ارتفع عدد الوفيات إلى 3 مصريين، بينهم رجل وامرأتان، وفق أحدث التقارير المنشورة.

وكشف أهالي الضحايا أن المتوفين الثلاثة هم:ناهد الضوي، ومنى عبد الغني علي، والشيخ جاد الكريم حامد، المعروف باسم «جاد المواص».

وجميع الضحايا الثلاثة من محافظة قنا، وكانوا ضمن المجموعة المتجهة إلى مكة لأداء مناسك العمرة.

جثامين الضحايا في مستشفى حراء

توجد جثامين المتوفين حاليًا في مستشفى حراء بمكة المكرمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، وإقامة صلاة الجنازة عليهم قبل دفنهم.

ووفق أحدث المعلومات، تقرر دفن المتوفين داخل مكة المكرمة عقب أداء صلاة الفجر، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز الجثامين واستخراج التصاريح اللازمة.

ومن المقرر أن يتوجه نجل مشرف إحدى شركات تنظيم رحلات العمرة، الذي توفي في الحادث، إلى مكة للمشاركة في صلاة الجنازة على والده ودفنه.

حالات حرجة بين المصابين

في المقابل، يتلقى المصابون المصريون الرعاية الطبية داخل مستشفى النور بمكة المكرمة، وسط متابعة مستمرة لحالتهم الصحية.

وأفادت المصادر بأن من بين المصابين حالات حرجة، فيما تخضع بقية الحالات للملاحظة والعلاج وفقًا لطبيعة الإصابات ودرجاتها.

القنصلية المصرية تتابع الحادث

وتتابع القنصلية المصرية في جدة تداعيات الحادث بالتنسيق مع السلطات السعودية، حيث أرسلت فريقًا قانونيًا لمتابعة موقع الحادث وزيارة المصابين في المستشفيات، إلى جانب حصر أعداد الوفيات والمصابين والتواصل مع ذويهم.

كما تعمل الجهات المصرية المختصة على استكمال الإجراءات المتعلقة بالمتوفين، بالتنسيق مع السلطات السعودية، وصولًا إلى إتمام إجراءات الدفن داخل مكة المكرمة.

رحلة عمرة انتهت بحادث مأساوي

وكان المعتمرون قد بدأوا رحلتهم من المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة، وأحرموا من آبار علي، استعدادًا لأداء مناسك العمرة.

إلا أن الحافلة تعرضت للحادث في منطقة الجموم، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة عدد من الركاب، قبل وصول المجموعة إلى وجهتها.

وتواصل السلطات السعودية إجراءاتها النظامية للتحقيق في الحادث، بينما تستمر الجهات المصرية في متابعة أوضاع المصابين وترتيبات دفن الضحايا والتواصل مع أسرهم.

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