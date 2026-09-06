في غياب 8 لاعبين.. يوفنتوس يعلن قائمته في قمة الدوري الإيطالي ضد ميلان

أعلن نادي يوفنتوس ، قائمة الفريق لقمة ليلة الأحد في الدوري الإيطالي ضد ميلان، حيث يغيب ثمانية لاعبين أساسيين من بينهم كينان يلدز وويستون ماكيني وكيفرين تورام.

وتنطلق قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان ليلة الأحد على أرضية ملعب يوفنتوس "أليانز ستاديوم" حيث يسعى يوفنتوس لاستمرار انطلاقته القوية في الدوري ، حتى الآن بتحقيق الفوز الثالث تواليًا مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعد تحقيقه فوزين على فروزينوني وبارما.

أما ميلان الذي حقق أيضًا فوزين متتاليين على تورينو وفينيزيا، فيسعى لتحقيق الفوز على ملعب يوفنتوس والاستمرار في انطلاقته المميزة للموسم الحالي.

ويحتل يوفنتوس صاحب الأرض في مباراة الليلة، المركز السادس في ترتيب جدول بطولة الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط جمعها فيما يحتل ميلان المركز الخامس بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف المسجلة.

وأعلن لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس قائمة الفريق لمباراة الليلة والتي تضم 22 لاعبًا.

وسيستمر غياب تورام ويلدز عن الفريق بعد خضوعهما لعمليات جراحية بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يستمر غيابهما لعدة أشهر، إلى جانب استمرار أركاديوش ميليك منذ فترة طويلة بسبب الإصابة وغياب أندريا كامبياسو بسبب عدم تعافيه من الإصابة في الكاحل.

كما يغيب عن يوفنتوس في قمة الليلة خوان كابال والوافدان الجديدان جيف إخاتور وبابي مطر سار، فيما تم ضم المهاجم الألماني نيك فولتمادا إلى قائمة الفريق.

ولتعويض الغيابات العديدة للفريق، استدعى سباليتي لاعبين من فريق يوفنتوس "نيكست جين" هما أوجوستو أوسو (21 عامًا) وفيليبو باجنوكو (20 عامًا).

وجاءت قائمة يوفنتوس لمباراة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: كارلو بينسوليو - جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: زكي تشيليك - بريمر - فيديريكو جاتي - لويد كيلي - بيير كالولو - دانييلي روجاني - جون لوكومي - فيليبو باجنوكو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - تيون كوبمينرز - دوجلاس لويز - أوجوستو أووسو

خط الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو - راندال كولو مواني - إيدون زيجروفا- جيريمي بوجا - كريم ألاجبجوفيتش - نيك فولتمادا - نيكولاس جونزاليس.