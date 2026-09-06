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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يهدد إيران: نهايتكم اقتربت.. سنُسقط النظام ونغيّر وجه الشرق الأوسط

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في حفل استقبال بمناسبة رأس السنة العبرية «روش هاشاناه» خلال اجتماع الحكومة، إن «دولة إسرائيل تأتي أولًا، أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل حققت «إنجازات هائلة» بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة، وبفضل «بطولة المقاتلين وصمود الشعب الإسرائيلي»، على حد قوله، مشيرًا إلى أن «إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، بينما أعداءها أضعف من أي وقت مضى».

وتابع: «بالتعاون مع الولايات المتحدة، حققنا نجاحات هائلة في إزالة تهديد وجودي كان يخيّم فوق رؤوسنا، وأبعدنا القنابل الذرية والصواريخ الباليستية، ووجهنا ضربات قوية للغاية إلى المحور الإيراني».

وأكد نتنياهو أن إسرائيل «مصممة على الدفاع عن نفسها وضرب أعدائها»، مضيفًا أن إيران «تمتنع عن مهاجمة إسرائيل، وهي تعرف السبب»، لكنه حذر من أنها إذا «ارتكبت خطأ وهاجمتنا، فستتلقى ضربة لا يمكنها حتى تخيلها».

ووجّه نتنياهو رسالة تهديد إلى أعداء إسرائيل قائلًا: «لا تختبرونا، هذا الشعب يعرف كيف يتحد في أوقات المحن، وهو الآن أقوى قوة عظمى في الشرق الأوسط، وبعضهم يقول حتى خارج المنطقة».

كما أشاد بالجنود الإسرائيليين والأجهزة الأمنية، قائلًا إنهم «يعملون باستمرار»، وإن إسرائيل «تقضي على الإرهابيين على مدار الساعة» في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار نتنياهو إلى أن «الإنجازات هائلة، لكن لا يزال هناك المزيد لاستكماله»، موضحًا أن الأمر يتعلق، «في المقام الأول، بإسقاط النظام» في إيران.

وقال: «هذا النظام في إيران، نهايته قريبة. إنه ضعيف، ويكافح من أجل البقاء، ويتداعى».

وأضاف أن هناك «مهمة أخرى» تسعى إسرائيل إلى تنفيذها، معتبرًا أن تحقيقها «سيغير وجه الشرق الأوسط وتاريخ الشعب الإسرائيلي بشكل دائم»، مؤكدًا: «نحن مصممون على القيام بذلك، ونعلم أننا قادرون على تحقيقه».

واختتم نتنياهو كلمته قائلًا: «فليَنتهِ عامه ولعناته، وليبدأ عام ببركاته، بركات أعظم مما شهدنا من قبل. سنة جديدة سعيدة لشعب إسرائيل».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأس السنة العبرية روش هاشاناه إسرائيل نتنياهو إيران

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