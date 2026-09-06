رحل باكيًا في حب ابنه.. اللحظات الأخيرة لمعتمر قنا ضحية حادث الأتوبيس بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل مؤثرة حول الدعاء الأخير للحاج جاد الرب حامد "المشهور بـ "جاد المواص"، ابن قرية الظافرية بمركز قفط بمحافظة قنا، والذي لقي مصرعه في حادث انقلاب أتوبيس معتمرين في المملكة العربية السعودية قبل دخول مكة المكرمة بـ 10 كيلومترات.

تبين أن الحاج جاد الرب الذي كان يعمل مشرفاً للرحلة كان متوجهاً لأداء مناسك العمرة نيابةً عن ابنه الشاب الذي توفي في حادث سير أيضاً قبل نحو عامين.



ظهر في مقطع فيديو تم تداوله قبيل الحادث وهو يبكي بالدموع أثناء سفره ويدعو لفلذة كبده المتوفى بالرحمة والمغفرة، ليلحق به إثر هذا الحادث الأليم في الأراضي المقدسة ويرحل محرمًا.

أسفر الحادث أيضاً عن وفاة سيدة من قنا تُدعى منى عبد الغني أحمد، بالإضافة إلى إصابة آخرين، وتتابع القنصلية المصرية بجدة إجراءات دفن الضحايا في مكة المكرمة بناءً على رغبة ذويهم.