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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
أحمد بدوي

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء لحفل موريكس دور 2026 في لبنان، خاصة بإطلالتها الهادئة التي جمعت بين البساطة والفخامة.

وجاء ظهور ليلى علوي في الحفل الذي شهد تكريمها عن مجمل مسيرتها الفنية، بفستان أنيق من تصميم مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، اختارته باللون الأزرق الباهت.

وحمل الفستان تفاصيل لافتة، حيث جاء من خامة الموسلين بتصميم مكشوف الكتفين، وانسدل بنعومة على قوامها، بينما أضافت تفاصيل الدانتيل لمسة أنثوية عند منطقة البطن والأكمام.

واكتملت الإطلالة بتنورة طويلة انسيابية، بينما رفعت ليلى علوي شعرها إلى أعلى، واختارت عقدًا من الألماس ليمنح اللوك لمسة من الفخامة.

أما مكياجها، فجاء هادئًا وناعمًا بألوان متناسقة مع الفستان، لتظهر ليلى علوي بإطلالة راقية وبسيطة في الوقت نفسه، وتحصد إشادات واسعة من متابعيها.

ليلى علوي الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء لحفل موريكس دور 2026 في لبنان، خاصة بإطلالتها الهادئة التي جمعت بين البساطة والفخامة.

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بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

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ليلي علوي
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