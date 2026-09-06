قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سن 21 لـ45 سنة.. طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
الرئيس السيسي ينوه بدور البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية في دعم جهود التنمية بمصر
لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟
بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه
الطماطم بـ 40 جنيهًا.. الفلاحون يحذرون من موجة ارتفاع جديدة
جواو فيليكس يشعل أزمة في السعودية بعد هزيمة النصر أمام الاتحاد: «لو تكلمت سأفضح هذا الدوري»
جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف.. مصرع 5 عناصر خطرة فى مواجهة الشرطة وضبط مخدرات بـ 94 مليون جنيه
مدبولي يتفقد مصنع خيوط باستثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتفالاً بعيدها القومي.. الشرقية تفتتح 27 مشروعا تعليميا بـ514 مليون جنيه
في 15 بنكًا .. تراجع أسعار الدولار اليوم الأحد 6-9-2026 بمستهل التعاملات
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

محتارة كل صباح.. قائمة كاملة بأفكار لانش بوكس متنوعة يعشقها الأطفال

لانش بوكس
لانش بوكس
ريهام قدري

مع عودة الدراسة، تبدأ الأمهات يوميًا في البحث عن أفكار جديدة للانش بوكس، خاصة مع رفض بعض الأطفال تناول نفس الساندوتش بشكل متكرر، لذلك يمكن التنويع بين مصادر البروتين والخضراوات والفاكهة والسناكس المنزلية، مع الاهتمام بأن تكون الكمية مناسبة لعمر الطفل.

أفكار سندوتشات سهلة للمدرسة

يمكن التنويع خلال الأسبوع بين ساندوتشات الفراخ مثل البانيه، والروستو، والفراخ المشوية، أو شاورما الفراخ المنزلية، بالإضافة إلى ميني برجر الفراخ أو رول التورتيلا المحشو بالدجاج والخضراوات.

ومن الخيارات الاقتصادية أيضًا ساندوتشات البيض والجبنة، والبيض بالأومليت والخضراوات، والفول، والطعمية، والبطاطس والجبنة، وهي أفكار يمكن تجهيزها بسرعة قبل الذهاب إلى المدرسة.

أما للأطفال الذين يفضلون الجبن، فيمكن تقديم الجبنة البيضاء مع الخيار، أو الجبنة القريش مع الطماطم، أو الجبنة الكريمي مع الخضروات، مع التنويع في نوع الخبز وطريقة تقديم الساندوتش حتى لا يشعر الطفل بالملل.

 

سناكس يمكن إضافتها إلى اللانش بوكس

ولا يقتصر اللانش بوكس على الساندوتش فقط، إذ يمكن إضافة الفاكهة الطازجة مثل التفاح والموز واليوسفي والفراولة والكمثرى، إلى جانب الخضراوات التي يسهل تناولها مثل الخيار والجزر.

ومن الاختيارات الأخرى الزبادي، مكعبات الجبن، والبيض المسلوق، والذرة المسلوقة، والبطاطا أو البطاطس المشوية، والفشار المنزلي قليل الملح.

 

حلويات منزلية بدل الحلويات الجاهزة

وللتنويع يمكن إضافة قطعة صغيرة من حلوى منزلية مثل مافن الموز، وكيك البرتقال، وبان كيك صغير، ووافل منزلي أو كوكيز الشوفان، مع مراعاة ألا تحل الحلويات محل الوجبة الأساسية.

 

أفكار لانش بوكس لأيام الأسبوع

اليوم الأول: ساندوتش بانيه + خيار + تفاحة + فشار منزلي.

اليوم الثاني: رول فراخ + جزر + موز + ميني بان كيك.

اليوم الثالث: ساندوتش جبنة قريش + خيار + فراولة + قطعة كيك منزلي.

اليوم الرابع: ميني برجر + ذرة مسلوقة + يوسفي + مافن صغير.

اليوم الخامس: ساندوتش بيض وجبنة + خيار + فاكهة موسمية.

ويفضل عند تجهيز اللانش بوكس اختيار أطعمة آمنة ومناسبة لعمر الطفل، ووضع الأطعمة التي تحتاج إلى تبريد في عبوة مناسبة مع وسيلة تبريد، خاصة خلال الطقس الحار، لتقليل احتمالات فساد الطعام.

لانش بوكس افكار لانش بوكس سناكس للانش بوكس قائمة لانش بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

تيم حسن

مسلسل مولانا يحصد 5 جوائز في حفل «موريكس دور 2026»

أميرة أديب: «نفسي أقدم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أميرة أديب: «نفسي أقدّم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أحمد سعد

أحمد سعد يحصد جائزة النجم العربي الجماهيري ويُكرم عن مكسرات في Murex d’Or 2026

بالصور

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد