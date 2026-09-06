محتارة كل صباح.. قائمة كاملة بأفكار لانش بوكس متنوعة يعشقها الأطفال

مع عودة الدراسة، تبدأ الأمهات يوميًا في البحث عن أفكار جديدة للانش بوكس، خاصة مع رفض بعض الأطفال تناول نفس الساندوتش بشكل متكرر، لذلك يمكن التنويع بين مصادر البروتين والخضراوات والفاكهة والسناكس المنزلية، مع الاهتمام بأن تكون الكمية مناسبة لعمر الطفل.

أفكار سندوتشات سهلة للمدرسة

يمكن التنويع خلال الأسبوع بين ساندوتشات الفراخ مثل البانيه، والروستو، والفراخ المشوية، أو شاورما الفراخ المنزلية، بالإضافة إلى ميني برجر الفراخ أو رول التورتيلا المحشو بالدجاج والخضراوات.

ومن الخيارات الاقتصادية أيضًا ساندوتشات البيض والجبنة، والبيض بالأومليت والخضراوات، والفول، والطعمية، والبطاطس والجبنة، وهي أفكار يمكن تجهيزها بسرعة قبل الذهاب إلى المدرسة.

أما للأطفال الذين يفضلون الجبن، فيمكن تقديم الجبنة البيضاء مع الخيار، أو الجبنة القريش مع الطماطم، أو الجبنة الكريمي مع الخضروات، مع التنويع في نوع الخبز وطريقة تقديم الساندوتش حتى لا يشعر الطفل بالملل.

سناكس يمكن إضافتها إلى اللانش بوكس

ولا يقتصر اللانش بوكس على الساندوتش فقط، إذ يمكن إضافة الفاكهة الطازجة مثل التفاح والموز واليوسفي والفراولة والكمثرى، إلى جانب الخضراوات التي يسهل تناولها مثل الخيار والجزر.

ومن الاختيارات الأخرى الزبادي، مكعبات الجبن، والبيض المسلوق، والذرة المسلوقة، والبطاطا أو البطاطس المشوية، والفشار المنزلي قليل الملح.

حلويات منزلية بدل الحلويات الجاهزة

وللتنويع يمكن إضافة قطعة صغيرة من حلوى منزلية مثل مافن الموز، وكيك البرتقال، وبان كيك صغير، ووافل منزلي أو كوكيز الشوفان، مع مراعاة ألا تحل الحلويات محل الوجبة الأساسية.

أفكار لانش بوكس لأيام الأسبوع

اليوم الأول: ساندوتش بانيه + خيار + تفاحة + فشار منزلي.

اليوم الثاني: رول فراخ + جزر + موز + ميني بان كيك.

اليوم الثالث: ساندوتش جبنة قريش + خيار + فراولة + قطعة كيك منزلي.

اليوم الرابع: ميني برجر + ذرة مسلوقة + يوسفي + مافن صغير.

اليوم الخامس: ساندوتش بيض وجبنة + خيار + فاكهة موسمية.

ويفضل عند تجهيز اللانش بوكس اختيار أطعمة آمنة ومناسبة لعمر الطفل، ووضع الأطعمة التي تحتاج إلى تبريد في عبوة مناسبة مع وسيلة تبريد، خاصة خلال الطقس الحار، لتقليل احتمالات فساد الطعام.