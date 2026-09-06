مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع للأسمدة والصناعات الكيماوية"، وذلك في أثناء جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في الصناعات الكيماوية يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر استدامة، قائم على تنمية الصناعات ذات القيمة المضافة، وتوفير مدخلات الإنتاج للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم زيادة الصادرات، ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع.

وأفاد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع إضافة مهمة لقطاع الصناعات الكيماوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة من خلال استقطاب استثمارات تخدم القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تربط بين الصناعات الأساسية والمغذية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

وعلى هامش الافتتاح، حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة تفقدية داخل المصنع لتفقد خطوط الإنتاج والتصنيع والمنتج النهائي، مستمعًا خلالها إلى شرح من العقيد دكتور/ نادر متولي، رئيس مجلس إدارة "نا ترانس للأسمدة والصناعات الكيماوية"، والذي أوضح أن المصنع يتخصص في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وبعض المنتجات الكيماوية المرتبطة بها (سوبر فوسفات أحادي ناعم/ محبب) وذلك باستثمارات حالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، ويُقام المشروع على مساحة 18 ألف متر مربع.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 100 ألف طن سنويًا، بما يوفر نحو 140 فرصة عمل مباشرة و350 فرصة عمل غير مباشرة، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي "الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار".

وأشار العقيد دكتور/ نادر متولي إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ توسعات مستقبلية على مساحة إضافية تبلغ 28 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليون دولار أمريكي، مع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 375 ألف طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب إنتاج 120 ألف طن سنويًا من حامض الكبريتيك، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروع، ويرفع مساهمته في دعم القطاع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية.