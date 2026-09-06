قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يتفقد وحدة القسطرة القلبية بمعهد القلب القومي
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع للأسمدة والصناعات الكيماوية"، وذلك في أثناء جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في الصناعات الكيماوية يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر استدامة، قائم على تنمية الصناعات ذات القيمة المضافة، وتوفير مدخلات الإنتاج للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم زيادة الصادرات، ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع.

وأفاد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع إضافة مهمة لقطاع الصناعات الكيماوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة من خلال استقطاب استثمارات تخدم القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تربط بين الصناعات الأساسية والمغذية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

وعلى هامش الافتتاح، حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة تفقدية داخل المصنع لتفقد خطوط الإنتاج والتصنيع والمنتج النهائي، مستمعًا خلالها إلى شرح من العقيد دكتور/ نادر متولي، رئيس مجلس إدارة "نا ترانس للأسمدة والصناعات الكيماوية"، والذي أوضح أن المصنع يتخصص في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وبعض المنتجات الكيماوية المرتبطة بها (سوبر فوسفات أحادي ناعم/ محبب) وذلك باستثمارات حالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، ويُقام المشروع على مساحة 18 ألف متر مربع.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 100 ألف طن سنويًا، بما يوفر نحو 140 فرصة عمل مباشرة و350 فرصة عمل غير مباشرة، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي "الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار".

وأشار العقيد دكتور/ نادر متولي إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ توسعات مستقبلية على مساحة إضافية تبلغ 28 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليون دولار أمريكي، مع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 375 ألف طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب إنتاج 120 ألف طن سنويًا من حامض الكبريتيك، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروع، ويرفع مساهمته في دعم القطاع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية.

رئيس الوزراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

تحركات عرضية.. مفاجأة في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 6 سبتمبر يصل إلى 4217 جنيها

الذهب

طلع 40 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد