مدبولي يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تعمل على تشجيع الصناعات التي تعتمد على المعرفة والخبرة الفنية المتقدمة، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتطوير الصناعة، مؤكدًا حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، في إطار مستهدفات الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي، ومرافقيه، مصنع شركة "ليجيالونغ" (Lijialong Brush CO., Ltd) المتخصصة في صناعة الفرش وشرائط العزل ومنتجات وإكسسوارات الأبواب والنوافذ، في إطار جولته اليوم / الأحد / بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المصنع، أوضح مصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات التكميلية داخل المنطقة، ويعزز توجهها نحو الصناعات المتخصصة لاسيما صناعة الفرش والأبواب والنوافذ ومواد التشطيبات، بما يدعم التكامل الصناعي بين المشروعات القائمة داخل المنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل استقطاب الصناعات المتخصصة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الصناعية، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ودورها الفاعل في دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

وخلال جولته بالمصنع، شاهد رئيس الوزراء مختلف المراحل التصنيعية، بدءاً من تجهيز المواد المستخدمة في التصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي، خاصة مراحل إنتاج الفرش.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من جاسون شو رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 36.5 ألف متر مربع، مؤكدًا أن المصنع يمتلك خطوط إنتاج متقدمة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 مليون متر، وباستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار.

وأضاف أن المصنع يتيح نحو 70 فرصة عمل، مع التركيز على التدريب ونقل المعرفة الفنية للعمالة المصرية بما يعزز من استدامة التشغيل.