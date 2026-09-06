مدير التربية والتعليم في طوباس والأغوار الشمالية: التحديات لن توقف العملية التعليمية

قال الدكتور عزمي بلاونة، مدير التربية والتعليم في طوباس والأغوار الشمالية الفلسطينية، إن العملية التعليمية مستمرة رغم الضائقة المالية والظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد برامج للتعليم المساند بهدف الحد من الفاقد التعليمي الذي تعرض له الطلبة خلال السنوات الماضية، ولا سيما منذ جائحة كورونا.

وأضاف بلاونة، في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إرادة المعلم الفلسطيني تمثل عاملاً أساسياً في استمرار التعليم، مؤكداً إصرار المعلمين على الوصول إلى مدارسهم رغم الظروف الصعبة والانتهاكات التي يتعرضون لها على الحواجز الإسرائيلية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتقديم تعليم نوعي.

وأوضح أن الهدف هو بناء جيل واعٍ ومتمسك بقضيته الوطنية، وقادر على التفاعل والمشاركة داخل الصف، مؤكداً أن التعليم يمثل أحد أسس الصمود، وأن البقاء والثبات على الأرض عنوان لإرادة الشعب الفلسطيني.