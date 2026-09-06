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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يتفقد وحدة القسطرة القلبية بمعهد القلب القومي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

​قام الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بزيارة تفقدية لمعهد القلب القومى، ورافقه الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية .

​حيث تفقد وحدة القسطرة القلبية، والتي يتم تطويرها حالياً، وتبلغ عدد الأجهزة بها حاليًا ٩ أجهزة، بالإضافة إلى جهاز هجين (Hybrid) يتيح إجراء العمليات المركبة التي تجمع بين الجراحة والتدخل عن طريق القسطرة، حيث تم تدشين جهازين للقسطرة القلبية مزودين بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، وجاري تشغيل جهاز جديد ليدخل الخدمة قريباً، يأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية الهيئة لإنهاء قوائم الانتظار، وتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة وعالية الدقة لمرضى القلب والأوعية الدموية بالمجان، مع اعتماد معايير الجودة ومكافحة العدوى العالمية داخل الأقسام الحرجة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، أن جهازي القسطرة الجديدين تم تزويدهما بأنظمة تصوير إشعاعي فائقة الدقة تقلل من جرعات الإشعاع وتمنح رؤية أوضح للأوعية الدموية الدقيقة، مما يرفع نسب نجاح التدخلات الجراحية المعقدة مثل توسيع الشرايين التاجية وتركيب الدعامات، فضلاً عن تقليل زمن العملية وبقاء المريض بالمستشفى.
وأكد أن معهد القلب القومي يُعد الصرح الطبي الأكبر والأقدم المتخصص في أمراض القلب بمصر، ويضم كفاءات طبية وتمريضية متكاملة مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات الحرجة وطوارئ القلب على مدار الساعة، ويجرى سنوياً 16500 قسطرة قلبية متنوعة، وراء كل رقم يتحقق هناك مرضى كانوا ينتظرون الحصول على الخدمة، وأسرهم كانوا ينتظرون موعدًا للتشخيص أو العلاج، وهنا تظهر القيمة الحقيقية لأي جهاز جديد يضاف للمنظومة، فالجهاز في حد ذاته ليس هو الإنجاز، فالإنجاز الحقيقي هو ما يستطيع هذا الجهاز أن يقدمه للمريض، فهناك مريض يحتاج إلى تشخيص دقيق لشرايين القلب، فيجد الخدمة متاحة، ومريض يحتاج إلى تدخل علاجي عاجل، فيجد الإمكانيات والفريق الطبي جاهز، ومريض كان ينتظر دوره ضمن قوائم الانتظار، يصبح لديه فرصة للحصول على الخدمة في وقت أقرب، هذه هي الصورة الحقيقية وراء تطوير الأجهزة والبنية التحتية.

وأضاف ، أنه خلال الشهر الأخير نجح المعهد في إجراء 1775 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية ضمن حالات قوائم الانتظار، متخطيًا بذلك الطاقة الاستيعابية للمعهد، بمعدل إشغال بلغ 123% ، مشيراً إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر على إضافة أجهزة جديدة، وإنما تشمل أيضًا تطوير البنية التحتية ورفع القدرة الاستيعابية لمنظومة القسطرة، بما يتيح التعامل مع أعداد أكبر من المرضى، سواء في الحالات الطارئة أو الحالات المجدولة، وإجراء القسطرة التشخيصية والتدخلات العلاجية بكفاءة وسرعة أكبر، وستساهم بشكل مباشر في استيعاب أعداد أكبر من المرضى الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير الخدمة الطبية الفورية دون تأخير.

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