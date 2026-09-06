منال عوض: تنفيذ 2523 نشاطا بـ27 محافظة استفاد منها 214 ألف مواطن.. تفاصيل

أبرز إنجازات وأنشطة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول أبرز إنجازات وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال أغسطس 2026، ومتابعة تنفيذ أنشطة ومبادرات وحدات السكان بالمحافظات .

وحدات السكان بالمحافظات

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، أنه تم خلال شهر أغسطس تسجيل 2523 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا في 27 محافظة، استفاد منها نحو 214 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث، بواقع 86 ألف مواطن بمحافظات الوجه القبلي، و118 ألف مستفيد بمحافظات الوجه البحري، و7 آلاف مستفيد بالمحافظات الحضرية، و3 آلاف مواطن بمحافظات الحدود بالتعاون مع المديريات الخدمية والجامعات الاقليمية والمؤسسات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة تحت إشراف مباشر من المحافظين والسكرتيري العموم والنواب ورئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة.

التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي

وفي إطار متابعة أنشطة تدريب ريادة الأعمال والشمول المالي، أوضح التقرير استمرار التعاون بين وحدات السكان بالمحافظات ومؤسسة صناع الخير وبنك مصر وبرنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، حيث تم خلال شهر أغسطس تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال والشمول المالي في 90 مركزًا من مراكز حياة كريمة بـ15 محافظة، وبلغت نسبة مشاركة الإناث 55% من إجمالي المستفيدين خلال الشهر، كما استمرت جهود وحدات السكان في دعم برنامج «قيم وحياة» بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، حيث نفذت وحدات السكان في 4 محافظات 43 نشاطًا مجتمعيًا بهدف نشر القيم والأخلاق الحميدة في بيئة العمل والمدارس، وبلغت نسبة استفادة الإناث 58% خلال شهر أغسطس.

تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية مواصلة وحدات السكان بالمحافظات تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتعزز الوعي بالقضايا السكانية والتنموية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والجامعات، بما يسهم في تحسين المؤشرات السكانية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على أهمية التوسع في برامج تمكين الشباب والمرأة، ودعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بالقضايا السكانية والبيئية ونشر السلوكيات الإيجابية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات.