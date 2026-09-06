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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل حصر وتوثيق وتسجيل أصول «الأوقاف».. المتحدث الرسمي يرد

أسامة رسلان
أسامة رسلان
البهى عمرو

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الأوقاف وعدد من المسئولين، قائلا: “الاجتماع استهدف متابعة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ومساجد آل البيت”.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية، مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن المناطق المحيطة بمساجد آل البيت والسيدة عائشة وبحيرة عين الصيرة تشهد استكمال إزالة مظاهر العشوائية وتحويل المناطق التي جرى تطهيرها إلى مساحات خضراء ومتنفسات حضارية.

وقال رسلان إن الدولة تستهدف إنشاء مسارات سياحية مفتوحة تربط المعالم الإسلامية والتاريخية ببعضها، بحيث يستطيع الزائر الانتقال بينها ضمن تجربة متكاملة، لافتًا إلى أن هذه المسارات ستسهم في إدراج القاهرة التاريخية على خريطة الأفواج السياحية الدولية.

وشدد رسلان على أن وزارة الأوقاف حريصة على الحفاظ على كل أثر وترميم ما يحتاج إلى الترميم، مؤكدًا أنه لن يُهدم أي أثر ولن يُترك أي أثر بدون ترميم.

وفيما يتعلق بأصول هيئة الأوقاف، أكد أن خطة التطوير تستهدف الحفاظ على أصول الوقف وتعظيم عوائدها من خلال شراكات استثمارية حديثة، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين وعدم المساس بأصل الوقف.

وأشار إلى أن أعمال حصر وتوثيق وتسجيل الأصول تتم ورقيًا ورقميًا وبإحداثيات دقيقة، بما يضمن حماية ممتلكات الوقف وتحقيق أفضل استغلال استثماري لها.

الأوقاف أسامة رسلان وزارة الأوقاف السيسي وزير الأوقاف

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