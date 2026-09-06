«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل موقف النادي الأهلي من تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، موضحًا سياسة النادي في ملف عقود اللاعبين المحترفين.

وقال أحمد حسن في تصريحات خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "الأهلي تعاقد مع بن شرقي براتب 1.7 مليون دولار بالموسم الحالي".

وأكمل: "الأهلي بدأ في الفترة الأخيرة بعمل سقف للتعاقدات والرواتب سواء داخليًا أو خارجيًا، وهي السياسة الجديدة في الفترة القادمة".

وأضاف: "الأهلي سيعرض على بن شرقي عقدًا بقيمة 900 ألف دولار، وقد يزيد إلى مليون دولار بالمكافآت، مع احتمالات تدخل أحد رجال الأعمال بترضية خاصة ، والقرار الأخير سيكون للاعب سواء بالاستمرار أو بالرحيل".

واختتم الصقر حديثه قائلا: "هذه سياسة الأهلي مع اللاعبين المحترفين، والأمر سيتم تطبيقه على الجميع".