رئيس كونيا سبور يوجّه رسالة للجماهير بعد سلسلة الهزائم قبل مواجهة طرابزون

وجه عمر أتيكر، رئيس مجلس إدارة نادي كونيا سبور التركي، رسالة إلى جماهير الفريق عقب الخسارة أمام إيرزوروم سبور بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري التركي، في ظل البداية الصعبة للفريق خلال الموسم الحالي.

وأكد رئيس كونيا سبور أن النتائج الأخيرة تسببت في حالة من الحزن داخل النادي وبين الجماهير، مشددًا في الوقت نفسه على ثقته في قدرة الفريق على تجاوز هذه المرحلة واستعادة توازنه خلال المباريات المقبلة.

وقال عمر أتيكر، في بيان رسمي نشره النادي: “إلى جماهير كونيا سبور الأعزاء، لقد أحزنتنا جميعاً الهزائم المتتالية التي تعرضنا لها خلال الأسابيع الأربعة الماضية”.

وأضاف: “هذا الوضع لا يرضينا أبداً، ومع ذلك لدينا إيمان راسخ بأننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة معاً”.

رئيس كونيا سبور يدعم مصطفى محمد وزملاءه

وأشار رئيس النادي التركي إلى أن الإدارة قامت خلال فترة الانتقالات بتدعيم المراكز التي كانت تحتاج إلى تعزيز، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: “نؤمن بأننا أنهينا فترة الانتقالات بنجاح من خلال تعزيز المراكز التي كانت بحاجة لتدعيم، ونثق تماماً في طاقمنا الفني ولاعبينا”.

وشهدت مباراة كونيا سبور وإيرزوروم سبور مشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد، الذي انضم إلى الفريق حديثًا قادمًا من نانت الفرنسي، حيث بدأ ظهوره مع فريقه الجديد من بداية الشوط الثاني، في محاولة لمساعدة الفريق على العودة في النتيجة.

مواجهة قوية تجمع مصطفى محمد بمحمد صلاح

وتطرق رئيس كونيا سبور إلى المواجهة المقبلة أمام طرابزون سبور، مؤكدًا أن الفريق يتطلع إلى تحقيق الفوز واستعادة الثقة.

وقال: “الآن تنتظرنا مباراة طرابزون سبور، وبعون الله ستكون هذه المباراة بداية لنهضتنا، وسنصل بفريقنا كونيا سبور للمكانة التي نتمناها جميعاً”.

ومن المقرر أن يستضيف كونيا سبور نظيره طرابزون سبور يوم السبت المقبل، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع المنتظر أن تجمع بين المهاجم المصري مصطفى محمد ونجم منتخب مصر محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور.

رئيس كونيا سبور يطالب الجماهير بمساندة الفريق

اختتم عمر أتيكر بيانه بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير للفريق خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا المشجعين بالوقوف خلف اللاعبين وعدم فقدان الثقة رغم النتائج السلبية.

وقال: “ستكونون أنتم جماهير كونيا سبور مصدر قوتنا الأكبر، لذلك أدعوكم للوقوف بجانب فريقنا ومواصلة دعمكم وإيمانكم به”.

وأضاف: “لقد تشاركنا الحزن والفرح معاً، والآن سننهض معاً من جديد. لقد حان الوقت لنتحد من أجل كونيا سبور، وبإذن الله سنعيش أياماً جميلة معاً مرة أخرى”.