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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرابزون سبور يضم علي حبش أوغلو نهائيًا قبل غلق فترة القيد

طرابزون سبور التركي
طرابزون سبور التركي
رباب الهواري

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، إتمام تعاقده مع علي حبش أوغلو، لاعب فريق بودروم سبور، في صفقة انتقال نهائي، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات وغلق باب القيد في تركيا.

وجاء إعلان النادي التركي ليؤكد إتمام الصفقة بشكل رسمي، بعدما توصلت إدارة طرابزون سبور إلى اتفاق مع نادي بودروم سبور واللاعب، بشأن انتقاله بصورة نهائية إلى صفوف الفريق، ليصبح أحدث تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر نادي طرابزون سبور بيانًا رسميًا عبر موقعه، أعلن خلاله إتمام الاتفاق مع جميع الأطراف، حيث جاء فيه: «تم التوصل إلى اتفاق مع بودروم سبور واللاعب علي حبش أوغلو بشأن انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى نادينا».

وتأتي الصفقة ضمن تحركات إدارة طرابزون سبور لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر القادرة على إضافة المزيد من الخيارات أمام الجهاز الفني، خاصة مع استمرار منافسات الموسم الجديد من الدوري التركي الممتاز.

ومن المنتظر أن يبدأ علي حبش أوغلو مشواره مع طرابزون سبور خلال الفترة المقبلة، بعد إتمام إجراءات انتقاله بشكل رسمي، على أن يخضع لبرنامج الإعداد مع الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وتأمل إدارة النادي في أن يمثل اللاعب إضافة قوية للفريق خلال منافسات الموسم الحالي، وأن يساعد زملاءه في تحقيق الأهداف التي يسعى النادي للوصول إليها على المستوى المحلي.

ويواصل طرابزون سبور استعداداته لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري التركي الممتاز، عندما يستضيف فريق جينشلربيرليجي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب بابارا بارك، حيث يبحث طرابزون سبور عن تحقيق الفوز الثاني له في الموسم الحالي، ومواصلة المنافسة بقوة خلال الجولات المقبلة.

ويسعى الفريق التركي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث، خاصة أن الجهاز الفني يأمل في تحقيق بداية قوية خلال الموسم الجديد، والوصول إلى أفضل مركز ممكن في جدول ترتيب الدوري.

وتترقب جماهير طرابزون سبور الظهور الأول للصفقة الجديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن انضمام علي حبش أوغلو إلى صفوف الفريق قبل غلق باب القيد.

طرابزون الدورى التركى علي حبش محمد صلاح

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