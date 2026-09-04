عقوبات ليلة ديار بكر .. غرامة وحرمان لجماهير طرابزون بعد مباراة آميد سبور

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي عقوبات مباراة آميد سبور وطرابزون، اللي اقيمت يوم 31 أغسطس الماضى، وقررت تغريم طرابزون، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ووفقًا لصحيفة “61saat” التركية فإن عقوبات طرابزون تتمثل في كل من.

عقوبات طرابزون

200 ألف ليرة بسبب الهتافات المسيئة من بعض الجماهير.

280 ألف ليرة بسبب أحداث الشغب اللي وقعت خلال المباراة.

اللجنة قررت حرمان مشجعي طرابزون الموجودين في بلوكات 207 و210 و107 من حضور مباراة الفريق المقبلة خارج ملعبه.

حرمان جماهير آميد سبور الموجودين في 8 بلوكات من حضور مباراة الفريق المقبلة على ملعبه، بسبب الهتافات المسيئة.