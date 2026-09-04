هل يزامل صلاح؟.. مدرب توتنهام يكشف موقف ريتشارليسون بشأن طرابزون سبور

يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفًا على نوتينجهام فورست، في مواجهة تجمع الفريقين ضمن منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027.

ويدخل توتنهام المباراة في موقف صعب بجدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل المركز التاسع عشر، بينما يأتي نوتينجهام فورست في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

دي زيربي يكشف موقف ريتشارليسون

وتشهد قائمة توتنهام للموسم الحالي غياب البرازيلي ريتشارليسون، بعدما قرر روبرتو دي زيربي، المدير الفني للفريق، استبعاده من القائمة، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل وارتباط اسمه بالانتقال إلى طرابزون سبور التركي.

وقال دي زيربي في تصريحات نقلتها صحيفة «فوتبول لندن»: «لقد اتخذ ريتشارليسون قراره بنفسه».

وأوضح المدرب الإيطالي أن ريتشارليسون تحدث معه منذ بداية فترة الإعداد، وأبلغه برغبته في الرحيل عن النادي، وهو ما دفع توتنهام إلى التعاقد مع مهاجم آخر.

وأضاف دي زيربي أنه يرغب في الاعتماد فقط على اللاعبين الذين لديهم رغبة حقيقية في البقاء مع الفريق، مشيرًا إلى أن باقي التفاصيل المتعلقة بمستقبل ريتشارليسون تقع ضمن مسؤولية إدارة النادي.

عرض تركي لم يحسم مستقبل ريتشارليسون

وأكد مدرب توتنهام أن موقف ريتشارليسون كان واضحًا منذ بداية فترة الإعداد، وأنه تقبل رغبة اللاعب في الرحيل، لكنه أوضح أنه لا يعلم ما إذا كان هناك عرض رسمي من تركيا أو ما إذا كانت إدارة النادي وافقت عليه.

وأشار دي زيربي إلى وجود عرض بالفعل قبل إغلاق سوق الانتقالات، لكنه لم تتم الموافقة عليه، مؤكدًا أن موقفه تجاه اللاعب لم يتغير.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى تدخل عدد من لاعبي طرابزون سبور، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والبرازيلي فابينيو، لمحاولة إقناع ريتشارليسون بالانضمام إلى الفريق التركي خلال الموسم الحالي.