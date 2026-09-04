ماريسكا يعلن قادة مانشستر سيتي في موسم 2026-2027

كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة القادة الأربعة للفريق خلال الموسم الحالي 2026-2027، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مباراته أمام كوفنتري سيتي، عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام بورنموث وكريستال بالاس.

4 قادة لمانشستر سيتي

وأوضح ماريسكا أن شارة قيادة مانشستر سيتي ستكون بين أربعة لاعبين خلال الموسم الحالي، وهم روبن دياز، إيرلينج هالاند، مارك جويهي وجيانلويجي دوناروما.

يأتي اختيار جويهي ضمن قائمة القادة كأبرز المفاجآت، خاصة أنه انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال شهر يناير الماضي فقط، إلا أن المدافع الإنجليزي سبق له حمل شارة القيادة مع فريقه السابق كريستال بالاس.

أما روبن دياز، فقد ارتدى شارة قيادة مانشستر سيتي خلال أول مباراتين للفريق في الموسم الحالي، ليواصل دوره القيادي داخل غرفة الملابس.

ويمتلك دوناروما أيضًا خبرة كبيرة في القيادة، باعتباره قائد منتخب إيطاليا، وهو ما عزز فرصه في الانضمام إلى قائمة قادة الفريق الإنجليزي.

هالاند يواصل دوره القيادي

ويخوض النرويجي إيرلينج هالاند موسمه الخامس مع مانشستر سيتي، وأصبح أحد أبرز العناصر صاحبة الخبرة داخل الفريق، إلى جانب تأثيره الكبير داخل الملعب.

ويرى النادي أن دور هالاند القيادي يتزايد مع مرور الوقت، في ظل أهميته الكبيرة في تشكيل الفريق وخبرته التي اكتسبها خلال السنوات الماضية مع مانشستر سيتي.

ويأمل الفريق في مواصلة انطلاقته القوية بالدوري الإنجليزي، عندما يلتقي كوفنتري سيتي في الجولة الثالثة، بحثًا عن تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.