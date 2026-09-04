الهلال يحسم موقف مارتينيلي وواتكينز من ديربي الشباب

حسم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، موقف الثنائي الجديد البرازيلي جابرييل مارتينيلي والإنجليزي أولي واتكينز من المشاركة في مواجهة الشباب، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

مارتينيلي يدخل قائمة الهلال أمام الشباب

ويحل الهلال ضيفًا على الشباب، اليوم الجمعة، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في العاصمة السعودية الرياض، وسط ترقب كبير لظهور مارتينيلي بقميص الزعيم للمرة الأولى.

وكشفت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مارتينيلي دخل معسكر الهلال استعدادًا للديربي، ومن المنتظر أن يكون ضمن القائمة النهائية التي يعلن عنها سيموني إنزاجي قبل انطلاق المباراة مباشرة.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الهلال تعاقده رسميًا مع الجناح البرازيلي قادمًا من أرسنال، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو، وفقًا للتقارير الصحفية.

واتكينز يبدأ أساسيًا أمام الشباب

وكشفت صحيفة «اليوم» السعودية أن المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، المنضم حديثًا إلى الهلال قادمًا من أستون فيلا، سيكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق أمام الشباب.

كان واتكينز قد سجل ظهوره الأول مع الهلال يوم الثلاثاء الماضي، بعدما شارك بديلًا في مواجهة الأهلي، ونجح في تسجيل الهدف الثالث خلال انتصار الزعيم بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن الفوز الخامس على التوالي

ويدخل الهلال مواجهة الشباب بهدف مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز الخامس على التوالي منذ انطلاق المسابقة.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على النصر صاحب المركز الثاني، وهو ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للفريق، خاصة مع اشتداد المنافسة على القمة.

ويأمل إنزاجي أن يمنح انضمام مارتينيلي وواتكينز قوة إضافية للخط الهجومي، بما يساعد الهلال على مواصلة نتائجه القوية وحصد ثلاث نقاط جديدة أمام الشباب.