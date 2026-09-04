الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 كيانات لإيران في تركيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على ثلاثة كيانات مقرها في تركيا، بحسب ما ورد على موقع الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت بالتزامن ترخيصًا عامًا يتيح إجراء معاملات محددة مع الجهات المشمولة بالعقوبات، بما يسمح بتسوية وإلغاء بعض المعاملات القائمة معها.

ومن بين الكيانات المستهدفة بنك غولدن غلوبال التركي، الذي تتهمه السلطات الأمريكية بالتعاون مع إيران، ووصفته بأنه يمثل «شريان حياة مالي بالغ الأهمية» لطهران في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.

وتأتي العقوبات في إطار الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تقييد القنوات المالية التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لدعم الاقتصاد الإيراني والالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.