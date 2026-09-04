برعاية صلاح.. طرابزون سبور يدخل في مفاوضات لضم مهاجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية عن تدخل الدولي المصري محمد صلاح، المنتقل حديثًا إلى طرابزون سبور، في مفاوضات النادي التركي لضم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

ووفقا لصحيفة "61saat" التركيه فإن هناك أنباء عن تواصل محمد صلاح مع ريتشارليسون هاتفيا لاقناعه بالانضمام الى طرابزون سبور

وتتواصل جهود النادي التركى في ملف الانتقالات؛ فبعد تعزيز صفوفه بنجوم عالميين، توصل النادي إلى اتفاق لضم المهاجم فرانكولينو دجو.

مهاجم توتنهام

واختتمت أنه على الرغم من وصول اللاعب بالفعل إلى المدينة، فإن الاتصالات مع المهاجم البرازيلي النجم ريتشارليسون لا تزال جارية أيضاً.